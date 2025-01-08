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Muratpaşa Belediyesi'nden Girne'ye Fidan Gönderimi

Muratpaşa Belediyesi'nden Girne'ye Fidan Gönderimi
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Muratpaşa Belediyesi, Girne'nin yeşil alanlarını artırma amacıyla 400 turunç ve 300 kamkat fidanı gönderdi. Fidanlar, Girne Belediyesi tarafından kent sakinlerine ücretsiz dağıtılacak.

Muratpaşa Belediyesi, bitki üretim tesislerinde yetiştirdiği turunç ve kamkat fidanlarını kardeş kenti Girne'ye gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi'nin kent genelinde yeşil alanları artırmak amacıyla başlattığı fidan dağıtım kampanyası kapsamında 400 turunç, 300 kamkat fidanı yavru vatana gönderildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Muratpaşa'dan gelen fidanların ücretsiz olarak kent sakinlerine dağıtılacağını bildirdi.

Fidan temin etmek isteyen Girnelilerin belediyeye başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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