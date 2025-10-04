Haberler

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Öğrencileri Ağırladı

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Öğrencileri Ağırladı
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi, Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bine yakın öğrenciyi ağırladı. Etkinlikte çocuklar, hayvan bakımı ve sahiplendirme süreçleri hakkında bilgi aldı.

Muratpaşa Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bine yakın öğrenciyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki okullardan gelen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde barınağı ziyaret etti.

Barınak görevlileri, çocuklara hayvanların bakımı, korunması ve sahiplendirme süreçleri hakkında bilgi verdi.

Ayrıca etkinlikte, öğrencilerin hayvan sevgisini yansıtarak hazırladığı hayvan figürlü resimler de sergilendi.

Veteriner Hekim Canan Kondak Yılmaz, çocukların hem resimlerini sergileme fırsatı bulduğunu hem de hayvanlarla temas ederek farkındalık oluşturduğunu belirttti.

