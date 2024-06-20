Muratpaşa Belediyesi, Bağımsız Atık Toplayıcıları Projesi'ni başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katı atık toplayıcılarının çalışma koşullarını iyileştirmeyi, kayıt dışı atık toplanmasını sona erdirmeyi ve çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen proje hayata geçirildi.

Nüfusun yoğun olduğu noktalara 20 akıllı atık toplama konteyneri yerleştirilerek, kimlik kartı, kredi kartı ve NFC özellikli cep telefonlarıyla çalışan akıllı konteynerlere, ayrıştırılan kağıt, plastik, cam ve metal atıkları bırakılarak, el sensörüyle konteynerin kilitlenmesi sağlanıyor.

Muratpaşa'da kayıtlı 55 bağımsız atık toplayıcısı ise günlük belirlenen atık toplama noktalarından kartlarını okutarak kent sakinlerinin ayrıştırılmış olarak bıraktığı atıkları topluyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, atık toplayıcılarının sokakta zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, artık bağımsız atık toplayıcılarını koordine edeceklerini bildirdi.

Sokaklarda süsleyip "Düldül" ismini verdiği aracıyla gezen 60 yaşındaki atık toplayıcısı Ali Çevik ise uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.