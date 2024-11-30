Muratlı'da Oğul Tarafından Bıçakla Yaralanan Baba Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Murat Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Çoban'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Yeni Cami'ye getirildi.

Baba Celil Çoban ve aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Çoban'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol ve vatandaşlar katıldı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, 11 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi Nilay Çoban ve babası Murat Çoban'ı ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası Gürcan Çoban, yengesi Fatma Çoban ile dedesi Celil Çoban'ı bıçakla yaralamış, anne Nilay Çoban hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.