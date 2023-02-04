Murat Dağı'nda mahsur kalan 60 öğrenci kurtarıldı Güncel Haberler KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, gece yoğun kar yağışı nedeniyle Murat Dağı'nda mahsur kalan 4 minibüsteki 60 üniversite öğrencisi, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, gece yoğun kar yağışı nedeniyle Murat Dağı'nda mahsur kalan 4 minibüsteki 60 üniversite öğrencisi, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gediz ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nden dönen Dumlupınar Üniversitesi'nden 60 öğrencinin bulunduğu 4 minibüs, dün 20.30 sıralarında bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı. İhbarla harekete geçen Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, greyderler ve arazi araçlarıyla bölgeye ulaştı. Gediz Orman İşletme Müdürü İzzet Akgün, Orman İşletme Şefi Fatih Türk ve orman personeli tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarına Gediz Offroad Grubu (GEDOF) da araçlarıyla destek verdi. Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından kurtarılan öğrenciler güvenli şekilde ilçeye getirildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Orman İşletme Müdürlüğü Murat Dağı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Murat Dağı'nda mahsur kalan 60 öğrenci kurtarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.