Münih Havalimanı'nda İHA Görüntüsü Uçuşlara Durdurdu

Münih Franz Josef Strauss Havalimanı çevresinde insansız hava araçlarının görünmesi nedeniyle gece geçici olarak durdurulan uçuşlara sabah saatlerinde yeniden başlandığı bildirildi. 6,500 yolcu olumsuz etkilendi, günlük uçuşlarda gecikmeler yaşanması bekleniyor.

Münih Franz Josef Strauss Havalimanı Sözcüsü, Alman basınına yaptığı açıklamada, havalimanı çevresinde İHA'ların görüldüğünü, bu nedenle dün geceden sabaha kadar kente gelen 23 uçağın farklı havalimanlarına yönlendirildiğini ve planlanan 46 uçuşun gerçekleştirilemediğini belirtti.

Sözcü, hava trafiğinin geçici askıya alınmasından 6 bin 500 yolcunun olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Havalimanının internet sitesinde yer verilen açıklamada da uçuşlara sabah saatlerinde yeniden başlandığı ifade edildi.

Yolculardan havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumu için hava yolu şirketlerinin internet sitelerini kontrol etmeleri istenen açıklamada, Münih'teki uçuşlarda gün boyunca gecikmeler yaşanacağının altı çizildi.

Öte yandan Frankfurt Havalimanı çevresinde İHA uçuran Hırvat uyruklu kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

