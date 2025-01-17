Suriye'de bombalı araç saldırısı: 4 kişi yaralandı
Suriye'nin Münbiç ilçesinin Rabıta mahallesinde bir bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin Rabıta mahallesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Münbiç'in Rabıta Mahallesi'nde araca yerleştirilen bomba infilak etti.
4 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, çevrede hasar meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
NE OLMUŞTU?
Münbiç'te 31 Aralık 2024'te de terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatı kaybetmişti.
Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel