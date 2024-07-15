Muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olduğu kardeşleri öldüren şüpheli yakalanmaya çalışılıyor

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde İ.A., muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olduğu Emre ve Eren Kılıç kardeşleri tüfekle öldürdü, arkadaşları G.İ. ile Z.E.T.'yi yaraladı.

Olay, Çarşamba ilçesi Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet bulunan İ.A., Emre ve Eren Kılıç kardeşleri konuşmak için çağırdı. Emre Kılıç ve Eren Kılıç yanlarında arkadaşları G.İ. ve Z.E.T. ile İ.A.'nın yanına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.A. tüfekle Kılıç kardeşler ile arkadaşları G.İ. ve Z.E.T.'ye ateş açtı. Ağır yaralanan 2 kardeş, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. G.İ. ve Z.E.T. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.