Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde muhtarı bacaklarından silahla yaralayan şüpheliler yakalandı.

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde mahalle muhtarı Ş.A. ile M.M.P, Y.P. ve B.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bacaklarından silahla yaralanan Ş.A, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelileri yakaladı.

Muhtar Ş.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.