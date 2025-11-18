Haberler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSKÜ ile GEKA arasında imzalanan protokol ile Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında siber güvenlik eğitimleri verilecek. Öğrencilerin siber güvenlik konusundaki farkındalıklarının artırılması ve kariyer planlamaları desteklenmesi hedefleniyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında "Türkiye Siber Vatan Programı" kapsamında siber güvenlik eğitimi için işbirliği protokolü imzalandı.

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasında gerçekleşen törende, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar ve GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, ülkenin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversitede öğrenim gören öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak ve potansiyel yeteneklerini tespit ederek, eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetlerinin uygulanması amaçlanıyor. Ayrıca dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamalarını desteklemek hedefleniyor.

MSKÜ'nün farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik siber güvenlik konusunda eğitim faaliyetleri de yürütülecek.

Program, yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerin yanı sıra yarışmalar ve sanal laboratuvar görevlerinden oluşacak.

Türkiye'nin siber savunma kapasitesini güçlendirmek ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen gençlerin ilgisini daha da artırmak amacıyla "Siber Vatan Programı" 2026'da 81 ilde aynı anda uygulanacak.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halil Umut Meler'in kararları Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vurdu

Dünya Kupası Elemeleri'ne yakından tanıdığımız hakem damga vurdu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Halil Umut Meler'in kararları Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vurdu

Dünya Kupası Elemeleri'ne yakından tanıdığımız hakem damga vurdu
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Ekvador'da otobüs kazası: 21 ölü, 40 yaralı

Kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı: 21 ölü
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.