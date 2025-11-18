Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği
MSKÜ ile GEKA arasında imzalanan protokol ile Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında siber güvenlik eğitimleri verilecek. Öğrencilerin siber güvenlik konusundaki farkındalıklarının artırılması ve kariyer planlamaları desteklenmesi hedefleniyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında "Türkiye Siber Vatan Programı" kapsamında siber güvenlik eğitimi için işbirliği protokolü imzalandı.
MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasında gerçekleşen törende, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar ve GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, protokolü imzaladı.
Protokol kapsamında, ülkenin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversitede öğrenim gören öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak ve potansiyel yeteneklerini tespit ederek, eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetlerinin uygulanması amaçlanıyor. Ayrıca dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamalarını desteklemek hedefleniyor.
MSKÜ'nün farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik siber güvenlik konusunda eğitim faaliyetleri de yürütülecek.
Program, yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerin yanı sıra yarışmalar ve sanal laboratuvar görevlerinden oluşacak.
Türkiye'nin siber savunma kapasitesini güçlendirmek ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen gençlerin ilgisini daha da artırmak amacıyla "Siber Vatan Programı" 2026'da 81 ilde aynı anda uygulanacak.