Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden 7 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden (MSKÜ) 7 akademisyenin dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier ile Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2025" listesinin yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" kategorilerinde her yıl yayımlanan listede, nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütlerin kullanıldığı ifade edildi.

MSKÜ'nün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listede yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıllık etki' kategorisinde Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Taşcıkaraoğlu, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Keçebaş, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utkucan Şahin ve Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Anık dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterildi. 'Kariyer boyu etki' kategorisinde ise yine Prof. Dr. Ali Keçebaş, Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Doç. Dr. Akın Taşcıkaraoğlu, Prof. Dr. Ülkü Anık, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arslan Kaya ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Baysal listede yer alarak büyük bir başarı elde etti."

Açıklamada, akademisyenlerin bu tür prestijli listelerde yer almasının yalnızca bilimsel üretkenliğini değil aynı zamanda Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası konumunu güçlendirme potansiyelini de ortaya koyduğuna vurgu yapıldı.