Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Milas açıklarında teknede rahatsızlanan kişiyi Sahil Güvenlik tahliye etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan kişi, ihbar üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Rahatsızlanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında seyreden özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Rahatsızlanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sultangazi’de park ettikleri aracın yanındaki yaya geçidi levhasını söktüler

Sebebi akıllara zarar! Koca trafik levhasını yerinden söktüler
Arda Turan, ''Dünya bilsin'' diyerek haykırdı! İşte yürek dağlayan o sözler

Arda Turan, ''Dünya bilsin'' diyerek haykırdı!
Fon krizi sonrası kritik anket! AK Parti'nin oylarında düşüş var

Fon krizi sonrası kritik anket! Oylardaki düşüş dikkat çekici
Sergen Yalçın'ın 3 ay önceki sözleri yeniden gündemde: Ben bu takımı uçururum

Milli takım için 3 ay önce söylediği yine gündemde: Ben bu takımı...
Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı

Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı
Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü

Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker öldü
Akşehir'de kahvehaneye av tüfeğiyle gelip rastgele ateş açtı! Ailesini görmeye gelen genç hayatını kaybetti

İzne gelmişti! Kahvehanede rastgele açılan ateşte can verdi