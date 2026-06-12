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Muğla merkezli suç örgütleri operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Muğla merkezli 7 ilde 'Daltonlar' ve 'Casperlar' suç örgütlerine yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla merkezli 7 ilde iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

20 Ocak'ta Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik Muğla merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanmış, bunlardan 8'i tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Onur Çadır
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