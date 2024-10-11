Muğla'da Yaban Hayatı Fotokapanlarla Belgelendi

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce, yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve popülasyon yoğunlukları, beslenme alanları belirlenebiliyor. Tür eylem planı, yönetim ve gelişme planı çalışmalarında ve türlerin korunması faaliyetlerinde bu verilerden faydalanılıyor. Muğla genelinde ormanlara yerleştirilen fotokapanlara yansıyan karakulak, şahin, bozayı, kurt, porsuk, alageyik, su samuru, tilki, domuz ve yaban keçileri ile yaban hayatın çeşitliliği, gözler önüne seriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel