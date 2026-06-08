Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da jandarma tarafından 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bonzai, sentetik hap, ecstasy ve esrar gibi çeşitli uyuşturucular ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

MUĞLA'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-7 Haziran tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 96 gram bonzai, 513 sentetik hap, 20 ecstasy, 22 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 5 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler

CHP'nin ağır topundan Özgür Özel'e sert sözler

Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada

Emlakçının acı sonu! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en büyüğünde kapaklar açıldı, görüntüler mest etti
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti