Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kadıköy Mahallesi Saklıkent mevkisinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kadıköy Mahallesi Saklıkent mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevler yayılmadan yangını söndürdü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
500
