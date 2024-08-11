Muğla'da itfaiye arazözü ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde, itfaiye arazözü ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Kazada 3 itfaiye personeli ile minibüs sürücüsü ve araçtaki 11 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, itfaiye arazözü ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Milas-Ören kara yolunun 5'inci kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 48 S 4000 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen 48 LY 400 plakalı itfaiye arazözü çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 itfaiye personeli ile minibüs sürücüsü ve araçtaki 11 işçi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.