Üye Girişi
Haberler

Muğla'da bir süredir kendisinden haber alınamayan adam yaşadığı barakanın yakınında ölü bulundu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Datça ilçesinde, bir süredir haber alınamayan Halil Çevik (53), yaşadığı barakanın yakınında ölü bulundu. Çevik'in vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bir süredir haber alınamayan Halil Çevik (53), yaşadığı barakanın yakınında ölü bulundu. Çevik'in vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Datça'nın Kargı Kızılova mevkisindeki barakada yalnız yaşayan Halil Çevik'ten bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen iki çocuk babası Çevik'in yaşadığı barakada olmadığını tespit eden ekipler, bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, barakanın yakınında Çevik'in hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede Çevik'in vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlandı. Çevik'in cansız bedeni incelemenin ardından Datça Devlet Hastanesi Kurumu morguna kaldırıldı. Çevik'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı Halil Çevik Olaylar Cinayet Soruşturma Suç Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek? Masterchef dün kim potaya gitti? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Bugün halka arz var mı? 30 Kasım bugün hangi halka arzlar var? Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Club Brugge hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title