Haberler

Muğla'da 32. Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği Rüzgarı

Muğla'da 32. Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği Rüzgarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da düzenlenen 32. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde Buzuki Hakan ve Pelin, Türkçe ve Yunanca parçalarıyla katılımcılara unutulmaz bir konser deneyimi sundu. Menteşe Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı, sanatçıların performanslarından övgüyle bahsetti.

Muğla'da, "32. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" etkinlikleri kapsamında Buzuki Hakan ve Pelin, Türkçe ve Yunanca parçalardan oluşan konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen konserde vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.

Repertuvarlarında hem Türkçe hem Yunanca şarkılara yer veren ikili, seslendirdikleri nostaljik Türkçe parçalarla dinleyicilerin beğenisini topladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, konser sonrası yaptığı konuşmada, sanatçıların enerjileri, dostluk ve barışın dili olan melodileriyle unutulmaz bir gece yaşadıklarını, şenliğe umut ve neşe kattıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sanatçılara performanslarından dolayı teşekkür etti.

Gecenin sonunda Buzuki Hakan ve Pelin'e şenliğe kattıkları değer için çiçek ve Muğla Bacası biblosu takdim edildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu

Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.