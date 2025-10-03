Muğla'da 32. Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği Rüzgarı

Muğla'da, "32. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" etkinlikleri kapsamında Buzuki Hakan ve Pelin, Türkçe ve Yunanca parçalardan oluşan konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen konserde vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.

Repertuvarlarında hem Türkçe hem Yunanca şarkılara yer veren ikili, seslendirdikleri nostaljik Türkçe parçalarla dinleyicilerin beğenisini topladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, konser sonrası yaptığı konuşmada, sanatçıların enerjileri, dostluk ve barışın dili olan melodileriyle unutulmaz bir gece yaşadıklarını, şenliğe umut ve neşe kattıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sanatçılara performanslarından dolayı teşekkür etti.

Gecenin sonunda Buzuki Hakan ve Pelin'e şenliğe kattıkları değer için çiçek ve Muğla Bacası biblosu takdim edildi.