Mudurnu'daki pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor - Haberler

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Mudurnu'daki pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Mudurnu'daki pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çarşı ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor.

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çarşı ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor.

Vatandaşlar bayramlık kıyafet, şekerleme, kuruyemiş gibi ihtiyaçları için çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

İlçede kurulan halk pazarına gelen vatandaşlar, kendi ihtiyaçlarının yanı sıra bayramda misafirlerine ikram edecekleri yiyecek ve hediyelerden aldı.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Kuruyemiş, Mudurnu, Bayram, Bolu, Güncel, Haberler

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