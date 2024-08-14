Mudurnu'da 350 yaşındaki anıt ağaç bakıma alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 350 yaşındaki anıt ağaçta bakım çalışması gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Musalla Mahallesi'nde bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı, 2016 yılında koruma altına alındı.

Musalla Mahallesi Muhtarlığının talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tarihi çınar ağacında bakım ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirdi.

Ağaçta tehlike arz eden kuru ve hastalıklı dalları temizleyen ekipler, ilaçlanan ağacın kök çevresini çapalayarak gübre takviyesi yaptı.