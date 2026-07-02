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Mudanya'da tekerlekli sandalyeye bağımlı kadın banyoda ölü bulundu

Mudanya'da tekerlekli sandalyeye bağımlı kadın banyoda ölü bulundu
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde tekerlekli sandalyeye bağımlı A.K., balkondan yardım istedi. Eve giren ekipler, eşi Faize Karaca'yı banyoda boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde tekerlekli sandalyeye bağımlı olan eşi A.K.'nin (82) balkondan yardım istemesi üzerine eve sevk edilen ekipler, Faize Karaca'yı (77) evin banyosunda kanlar içinde yatarken buldu. Karaca'nın boğazında kesici alet kaynaklı olduğu belirtilen kesiler olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Selvi Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan A.K., iddiaya göre evin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi. A.K.'nin yardım çağrısını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği evin banyosunda, A.K.'nin eşi Faize Karaca'nın kanlar içinde yerde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karaca'nın hayatını kaybettiği ve boğazında kesici alet kaynaklı olduğu belirtilen kesi izlerinin olduğu belirlendi. Karaca'nın cenazesi, savcılık incelmesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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