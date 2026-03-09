Haberler

İran Basını: Ali Hamaney'in Yerine Oğlu Mücteba Hamaney Seçildi

Güncelleme:
İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD ve İsrail'in saldırılarında ölen Ali Hamaney'in yerine onun oğlu Mücteba Hamaney'i yeni dini lider olarak seçti.

(ANKARA) - İran'da, ABD ve İsrail'in saldırılarında ölen dini lider Ali Hamaney'in yerine, oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider seçildiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran'da Uzmanlar Meclisi ülkenin üçüncü dini liderini belirledi. İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'taki saldırısında ölen Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri seçildi. "Oyların ezici çoğunluğunu alan" Mücteba Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin üçüncü dini lideri olarak ilan edildi.

Kaynak: ANKA
