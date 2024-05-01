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MTTB ve Genç Birlik Sakarya İl Başkanlarından Alemdar'a ziyaret

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Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Sakarya İl Başkanı Hüseyin Yetkiner ve Genç Birlik Sakarya Şube Başkanı Ömer Özcan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Alemdar, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Sakarya gençliği için mücadele edeceklerini belirtti.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Sakarya İl Başkanı Hüseyin Yetkiner ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MTTB'den yapılan açıklamaya göre, Yetkiner ziyarette Alemdar'a, yeni görevinin hayırlı olması dileklerini illeti.

Alemdar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, MTTB'ye çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Öte yandan Genç Birlik Sakarya Şube Başkanı Ömer Özcan ve yönetim kurulu üyeleri de Alemdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sakarya'nın geleceği için mücadele veren tüm paydaşlarla ortak hareket edeceklerini belirten Alemdar, "Sakarya gençliği için mücadele veren, vatanımıza milletimize hizmet için yola çıkan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla ortak hareket etmek bizim en büyük hedeflerimizdendir. Sakarya potansiyeli olan bir şehir ve biz bu potansiyeli ortaya çıkarmak için mücadele vereceğiz. Bu anlamda Genç Birlik Sakarya Şube Başkanı Ömer Özcan ve yönetimine hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genç Birlik Sakarya Şube Başkanı Özcan ise Alemdar'ın Serdivan'da yaptığı hizmetlerden sonra Sakarya'nın da kısa zamanda hizmette çok iyi yerlere geleceğini belirterek, Genç Birlik olarak Sakarya için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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