Haberler

MSB'nin Filenin Sultanları için hazırladığı videoya büyük ilgi

MSB'nin Filenin Sultanları için hazırladığı videoya büyük ilgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Filenin Sultanları için hazırladığı ve Mehmetçiğin tebrik mesajlarından oluşan video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Filenin Sultanları için hazırladığı ve Mehmetçiğin tebrik mesajlarından oluşan video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MSB, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi şampiyonu olması dolayısıyla özel bir video hazırladı. Yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni alan video sadece Bakanlığın sosyal medya hesaplarında 5 milyon görüntülenme aldı. Video sosyal medyada beğeni toplamaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti

Ordu sokağa indi ama engel olamadı! Akın akın geliyorlar
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması

Galatasaray'dan resmi açıklama
İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

Tehlike büyüyor! Gündüz vakti kılıç kuşanıp halka gözdağı verdiler
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler