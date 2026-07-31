MSB'nin Filenin Sultanları için hazırladığı videoya büyük ilgi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Filenin Sultanları için hazırladığı ve Mehmetçiğin tebrik mesajlarından oluşan video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MSB, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi şampiyonu olması dolayısıyla özel bir video hazırladı. Yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni alan video sadece Bakanlığın sosyal medya hesaplarında 5 milyon görüntülenme aldı. Video sosyal medyada beğeni toplamaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA