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MSB, MEHDEN-26 videosunu EH Test ve Eğitim Merkezi Sahası'ndan paylaştı

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MSB, Müşterek Elektronik Harp Denemeleri-2026'ya (MEHDEN-26) ilişkin videolu paylaşım yaptı. Denemeler, Hava Kuvvetleri Elektronik Harp Test ve Eğitim Merkezi Sahası'nda savunma sanayi firmalarının da katılımıyla başarıyla icra ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Müşterek Elektronik Harp Denemeleri-2026'ya (MEHDEN-26) ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Harekat alanlarında kullanılan ve yeni geliştirilen Elektronik Harp (EH) sistemlerinin etkinliğinin tespiti, EH sistem, teknik ve taktik geliştirme/iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi maksadıyla Müşterek Elektronik Harp Denemeleri-2026, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Savunma Sanayii Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile savunma sanayi firmalarının katılımıyla Hava Kuvvetleri Elektronik Harp Test ve Eğitim Merkezi Sahası'nda başarıyla icra ediliyor."

Paylaşımda, MEHDEN-26'ya ilişkin videoya da yer verildi.

Kaynak: AA
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