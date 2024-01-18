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Motosiklet Tutkunu Genç Hayatını Kaybetti

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Bursa'da motosikletiyle evine dönerken kaza geçiren Efe Belin'in üniversite sınavına hazırlandığı ve bilgisayar mühendisi olmak istediği ortaya çıktı. Yakınları, Efe'nin motosiklet tutkunu olduğunu belirtti.

BURSA'da, okul dönüşü evine motosikletle giderken, lastiği patladığı için sol şeritte durup kamyonetinden inen Eşref Kaya'ya (50) çarpıp bariyer ile kamyonet arasına sıkışarak hayatını kaybeden Efe Belin'in (17), üniversite sınavına hazırlandığı ve bilgisayar mühendisi olmak istediği öğrenildi. Yakınları, Efe'nin motosiklet tutkunu olduğunu söyledi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. Ders sonrası Alemdar Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için yola çıkan Malcılar Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Efe Belin yönetimindeki 17 RB 361 plakalı motosiklet, lastiği patlayan 16 YZ 009 plakalı kamyonetini yol kenarına park edip, araçtan inerek diğer sürücüleri uyarmak isteyen Eşref Kaya'ya çarptı. Belin, bariyerler ile kamyonetin arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Efe Belin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Eşref Kaya ise ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polislerin telefon ile haber verdiği Efe Belin'in annesi Gülşen Belin (43), geldiği kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Belin'i yakınları güçlükle sakinleştirdi. Efe Belin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORDU

Gülşen ve Cengiz Belin (45) çiftinin, 2 çocuğunun küçüğü olan Efe Belin'in motosiklet tutkunu olduğu, bilgisayar mühendisi olmak istediği, okuluna ve bu yıl gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanmak için devam ettiği dershaneye de motosikleti ile gidip geldiği belirtildi.

'ÇOK SEVDİĞİ MOTOSİKLET ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU'

Efe Belin'in akrabası İsmail Koyun, "Canımız çok yanıyor. En büyük ideali bu yıl gireceği üniversite sınavlarında bilgisayar mühendisliğini kazanmaktı. Ölümü bizi yıktı. Acı habere inanamadık. Çok sevdiği motosiklet, Efe'nin ölümüne neden oldu" dedi.

Efe Belin, bugün Keles ilçesi Harmanalan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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