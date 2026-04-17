Afyonkarahisar'da çocuğa çarpıp kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki bir çocuğa çarparak kaçan motosiklet sürücüsü A.A'ya, çeşitli suçlardan toplam 88 bin 500 lira ceza kesildi. Olayın güvenlik kamerası kayıtları tarafından görüntülendiği belirtildi.

A.A. (22) idaresindeki motosiklet, dün, Milli Birlik Caddesi'nde Y.A'ya çarpıp kaçtı.

Kolundan yaralanan Y.A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaçan motosiklet sürücüsü, güvenlik kamerası kayıtları incelemeleri ve tanık beyanları sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Polis ekipleri, sürücü A.A'ya "kaza yerini terk etmek", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "kask takmamak" suçundan 88 bin 500 lira ceza kesti. Motosiklet sahibine de "sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 40 bin lira ceza uygulandı.

Trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Aileleri çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak
Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor

Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor
Trump konuşma metnini hazırlayan kişiye patladı: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?

Konuşma metnini okurken deliye döndü: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor

Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı

Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı