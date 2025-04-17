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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Törenle Uğurlandı

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Törenle Uğurlandı
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Siirt'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan için düzenlenen tören, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapıldı. Törene Vali ve diğer yetkililer katıldı.

TÖRENLE UĞURLANDI

Siirt'te motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mücahit Beyhan'ın, 3'üncü Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş olduğu öğrenildi. Beyhan'ın cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapılan törenle memleketi Bursa'ya gönderildi. Törene, Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Beyhan'ın silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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