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Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Yitirdi

Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Yitirdi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Mehmet Genç, hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Genç (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Tepetarla mevkisinde meydana geldi. Karasu yönünden Sakarya istikametine giden Mehmet Genç yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak metrelerce savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Mehmet Genç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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