Motosiklet kaldırıma çarptı; liseliler Kerem ve İlker öldü (2)

İKİ ARKADAŞ TOPRAĞA VERİLDİAlaşehir ilçesinde motosikletin kaldırıma çarptığı kazada hayatını kaybeden lise öğrencileri Kerem Faruk Türkmen, Kurucuova Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bahadır Mahallesi Mezarlığı'nda, İlker Cura ise Narlıdere Mahallesi Camisi'nde...

İKİ ARKADAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Alaşehir ilçesinde motosikletin kaldırıma çarptığı kazada hayatını kaybeden lise öğrencileri Kerem Faruk Türkmen, Kurucuova Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bahadır Mahallesi Mezarlığı'nda, İlker Cura ise Narlıdere Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından Alaşehir Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İki arkadaşın cenazelerine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Özkan, Cura ve Türkmen'in aileleri, öğretmenleri, arkadaşları ve yakınları katıldı.

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR, Manisa,