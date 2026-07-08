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Denizli'de ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Alperen Çetin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alperen Çetin idaresindeki 20 ASP 756 plakalı motosiklet, 5 Temmuz Pazar günü Fatih Mahallesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Çetin, yapılan müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
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