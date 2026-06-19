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Ukrayna'dan Moskova'ya Geniş Çaplı İha Saldırısı: 17 Yaralı

Ukrayna'dan Moskova'ya Geniş Çaplı İha Saldırısı: 17 Yaralı
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Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlediği geniş çaplı İHA saldırısında 17 kişi yaralandı, 120 uçuş iptal edildi ve rafineride yangın çıktı.

MOSKOVA, 19 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlediği geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısında aralarında 2 çocuğun da bulunduğu toplam 17 kişi yaralandı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov yaptığı açıklamada, perşembe günkü saldırının Ramenskoye, Solnechnogorsk, Lyubertsy, Dzerzhinsky ve Kotelniki olmak üzere beş bölgeyi hedef aldığını söyledi. Vorobyov, tüm yaralıların tedavi altına alındığını söyledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise bir İHA enkazının kentin Kapotnya bölgesindeki bir alışveriş merkezine düşerek küçük çaplı hasara yol açtığını, saldırı nedeniyle Moskova rafinerisinde çıkan yangının can kaybı yaşanmadan büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Saldırılar nedeniyle Moskova hava trafiğinde de ciddi aksamalar yaşandı. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin açıklamasına göre yaklaşık 120 uçuş iptal edildi, 160'tan fazla uçuşta ise gecikme yaşandı. Şeremetyevo, Vnukovo ve Domodedovo havalimanları ise gece ve sabahın erken saatlerinde dört ila altı saat süreyle uçuşlara kapatıldı.

Söz konusu saldırıdan bir gün önce Ukrayna'ya ait bir İHA'nın, Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu gençleri taşıyan bir otobüsü hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunu destekleyen yakıt ve enerji tesislerine yüksek hassasiyetli kara ve hava füzeleri ile uzun menzilli insansız hava araçlarının eşgüdümlü kullanıldığı bir saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca, saldırıda Kiev bölgesindeki Boryspil-2 yakınlarında bulunan yakıt ve yağ depolama tesisi ile Poltava bölgesindeki Zaturyno petrol rafinerisinin hedef alındığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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