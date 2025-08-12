Moskova'da Planlanan Terör Eylemi Engellendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan bir terör eylemini engelledi. 1989 doğumlu bir kişi gözaltına alındı ve 60 kilogram patlayıcı ile donatılmış bir aracın hedef alındığı belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova bölgesinde Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan bir terör eyleminin engellendiğini bildirdi.
FSB'den yapılan açıklamada, 1989 doğumlu Rus ve Ukrayna vatandaşı olan bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.
İsmi belirtilmeyen şahsın Ukrayna istihbaratına çalıştığı ve Moskova bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilisine yönelik terör eylemi gerçekleştirmeyi planladığı ileri sürülen açıklamada, "Gözaltına alınan şahıs patlayıcı cihaz hazırladı. 60 kilogram patlayıcıyla donatılan arabanın patlatılması planlanıyordu." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, gözaltına alınanın suçunu itiraf ettiği kaydedildi.