Moskova'da Planlanan Terör Eylemi Engellendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan bir terör eylemini engelledi. 1989 doğumlu bir kişi gözaltına alındı ve 60 kilogram patlayıcı ile donatılmış bir aracın hedef alındığı belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova bölgesinde Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan bir terör eyleminin engellendiğini bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, 1989 doğumlu Rus ve Ukrayna vatandaşı olan bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

İsmi belirtilmeyen şahsın Ukrayna istihbaratına çalıştığı ve Moskova bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilisine yönelik terör eylemi gerçekleştirmeyi planladığı ileri sürülen açıklamada, "Gözaltına alınan şahıs patlayıcı cihaz hazırladı. 60 kilogram patlayıcıyla donatılan arabanın patlatılması planlanıyordu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, gözaltına alınanın suçunu itiraf ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti

İflas kervanına bir firma daha katıldı! Tonlarca üretim yapıyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Villalar küle döndü! Sabahın ilk ışıkları bilançoyu ortaya çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.