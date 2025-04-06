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Moskova'da Kar Fırtınası: Kızıl Meydan Beyaza Büründü

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Rusya'nın başkenti Moskova, gece boyunca etkili olan kar fırtınası ile beyaza büründü. Kızıl Meydan'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı ve hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Ulaşım yetkilileri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

- Rusya'da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova, gece boyunca etkili olan kar fırtınası nedeniyle beyaza bürünürken, Kızıl Meydan'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ılıman geçen bir kışın ardından kar yüzünü gösterdi. Başkent gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kızıl Meydan'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Cuma günü 16 dereceye çıkan sıcaklıklar, sıfırın altına düşerken, hava tahmincileri, kış mevsimi boyunca beklenen kar yağışının bugün ve yarın yağacağını bildirdi.

Moskova ulaşım yetkilileri, kış lastiklerini değiştirmiş olan sürücülere yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Moskova'da Kar Fırtınası: Kızıl Meydan Beyaza Büründü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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