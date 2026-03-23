Rusya'nın Başkenti Moskova'da Yangın: 3 Ölü 4 Yaralı
Moskova'da bir apartmanda meydana gelen yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yangın sırasında 20'den fazla kişi tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.
MOSKOVA, 23 Mart (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Acil Durumlar Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, pazartesi sabahı erken saatlerde başlayan ve 100 metrekarelik alanı etkileyen yangın söndürülürken, 20'den fazla kişi apartmandan tahliye edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 86 personelin katıldığını kaydeden bakanlık, yangının çıkış nedeni henüz bilinmediğini belirtti.
Kaynak: Xinhua