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Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü Provası Gerçekleşti

Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü Provası Gerçekleşti
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreninin son provası yapıldı. Tören hazırlıkları ve güvenlik önlemleri tamamlandı. Şehir süslendi ve kutlamalara başlandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü yapılacak askeri geçit töreninin son provası gerçekleştirildi.

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 80. yıl dönümünde Kızıl Meydan'da yapılacak askeri geçit töreni hazırlıkları tamamlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Moskova'nın merkezinde pek çok yol trafiğe kapatıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

Törene katılacak askerler ve askeri araçlar Moskova'nın caddelerinden Kızıl Meydan'a geldi. Provanın ardından askerler ve askeri araçlar konuşlandıkları yerlere döndü. Savaş uçakları da Moskova semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

Moskova Zafer Günü nedeniyle süslendi

Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümü nedeniyle şehirde başlayan kutlamalar çerçevesinde değişik etkinlikler düzenleniyor.

Tüm Rusya şehirlerinde olduğu gibi başkent Moskova'da da meydanlar, caddeler, sokaklar ve parklar 80. yıl dönümü armaları, Rus bayrakları, zaferin sembolü Aziz George kurdeleleri ve kırmızı çiçeklerle süslendi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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