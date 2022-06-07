Mor çiçek açan gevenler kartpostallık görüntüler oluşturuyor - Haberler

Mor çiçek açan gevenler kartpostallık görüntüler oluşturuyor

ERZURUM Olur Ormanağzı köyü Mükav Mezrası Godek dağının etrafında Mor çiçek açan gevenler kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bu sene havaların yağmurlu geçmesinden dolayı gevenler mor çiçek açtı. Doğada öbek öbek mor çiçekler görsel güzellik oluştururken görenler resim çekilmeden geçemiyorlar.

Olur Ormanağzı köyü sakinlerinden Fırat Aydın, "Bu sene yağmurların fazla yazmasından dolayı gevenlerde mor çiçek açtı görsel şölen oluşturuyor bizde dolaşırken gördük resim çekilmeden geçmedik" dedi.

Ömer Aydın ise "Şu an Olur Ormanağzı köyü yaylasındayız gördüğünüz gibi yağmurlardan dolayı çok güzel çiçek açmışlar arılara çok faydası var çok güzel görüntüleri var" dedi.