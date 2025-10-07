Haberler

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'de Ateşkes Müzakerelerine Katılacak

MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere iştirak edecek. Görüşmelerde öncelikli konular arasında ateşkes, esir takası ve insani yardımların ulaştırılması yer alacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere iştirak edecek.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, yarın Şarm El Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak.

Kalın'ın katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem maddeleri, Gazze'de ateşkesin sağlanması, esir takasının gerçekleştirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması olacak.

MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili temaslarda bulundu.

Geçen hafta Doha'da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır'da başlamış ve Türkiye de müzakerelerde yer almıştı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
