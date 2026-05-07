ABD'nin Mississippi eyaletinde şiddetli fırtınada yaklaşık 500 ev zarar gördü

ABD'nin Mississippi eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtınada yaklaşık 500 evin zarar gördüğü ve ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mississippi Acil Durum Yönetim Kurumu yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, dün gece eyalette aralarında doğrulanmış bir kasırganın da bulunduğu şiddetli fırtınalar yaşandı.

Herhangi bir can kaybının bildirilmediği fırtınada, yaklaşık 500 ev zarar gördü ve ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.