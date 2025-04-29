Mısır ve İsrail Gazze'de Ateşkes Müzakereleri İçin Bir Araya Geldi

Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer başkanlığındaki müzakere heyetinin başkent Kahire'de, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerini görüştüğü bildirildi.

Mısır'ın Al-Qahera News televizyonunun haberinde, "İstihbarat Başkanı Reşad, Gazze'deki ateşkes çabalarını görüşmek üzere İsrail müzakere heyetiyle bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Bu bağlamda, Mısırlı Stratejiysen Tuğgeneral Tarık El-Akkari, yaptığı açıklamada, görüşmenin, Hamas heyetinin dolaylı müzakereler kapsamında cumartesi günü Kahire'den ayrılmasının ardından gerçekleştiğine dikkati çekti.

Akkari, görüşmenin, "Mısır'ın Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma yönündeki yoğun çabaları çerçevesinde" gerçekleştiğini ve "önem taşıdığını" vurguladı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer, dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana 52 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 12 ay daha sürdüreceklerini söylemişti.

Israel Hayom gazetesinin, ismini vermediği İsrailli bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberinde ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekim ayında savaşı bitirmeyi planladığı ileri sürülmüştü.

Hamas heyeti de, 26 Nisan'da Kahire'de, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasını görüşmüştü.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 273 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 864 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 365'e, yaralıların sayısının da 117 bin 905'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.???????