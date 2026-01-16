Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı Abdullati, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Gazze ve İran'ı görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Abdullati, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tamamlanması ve İran'daki gerilim hakkında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tamamlanmasını ve İran'da tırmanan gerilimi ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullati, Witkoff ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesinin ardından atılacak adımlar değerlendirildi.

Açıklamada, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ve ateşkesin uygulanmasını denetlemek üzere Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırılması dahil olmak üzere, ikinci aşamanın hayata geçirilmesi için ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda mutabakata varıldığı aktarılırken, İsrail'in Gazze'den çekilmesinin sağlanması ve Gazze'de yeniden imar sürecinin başlamasının önemine vurgu yapıldı.

İran'da tırmanan gerilimin de ele alındığı görüşmede, bölgesel güvenlik ve istikrarı destekleyen siyasi çözümlere ulaşılmasının gerekliliğine işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
