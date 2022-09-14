Mısır'daki Tarım Fuarı, 20'den Fazla Ülkeden Tarım İşletmelerini Biraraya Getirdi

Mısır'daki tarım fuarı, 20'den fazla ülkeden 150'yi aşkın firmanın biraraya gelmesi ve birlikte iş yapması için büyük bir fırsat sunuyor.

Mahmoud Fouly

KAHİRE, 14 Eylül (Xinhua) -- 20'den fazla ülkeden 150'yi aşkın firma, 11-14 Eylül tarihleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen uluslararası tarım fuarında tarım ürünlerini ve makinelerini sergiliyor. Afrika ve Ortadoğu Uluslararası Tarım Fuarı ya da diğer adıyla Sahara Expo'nun 34'üncü etkinliğine 250'den fazla tarımla ilgili çeşitli ürün markası ilgi gösterdi. Bu ürünler arasında traktörler, ot kesme makineleri, sulama sistemlerinin yanı sıra tohumlar, gübreler, böcek ilaçları ve diğer zirai kimyasallar bulunuyor. Fuarı düzenleyen şirket Informa Markets'in Genel Müdürü Hany Khafagy, tarımın eski zamanlardan beri Mısır'da kilit bir alan olduğunu söyledi ve sektörün, Mısır'ın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 15'ine katkıda bulunduğunu ve ülke işgücünün yüzde 25'ini istihdam ettiğini belirtti. Dünya çapında 150'den fazla ülkeye 350'yi aşkın çeşit tarım ürünü ihraç eden Mısır, dünyanın en büyük narenciye, hurma ve diğer ürün ihracatçıları arasında yer alıyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Afrika ve Ortadoğu Uluslararası Tarım Fuarı ya da diğer adıyla Sahara Expo'yu ziyaret eden insanlar, 11 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Fuarda traktör ve kesici aletler sergileyen Traktörler ve Mühendislik Şirketi pazarlama yetkilisi Ahmed Fouad, "Fuar, yerli ve yabancı firmaların biraraya gelip birlikte iş yapmaları için büyük bir fırsat sunuyor. İster Avrupa'dan ister Çin'den, yurtdışına seyahat etmek zorunda kalmadan yeni ürünler hakkında bilgi edinmek için bu iyi bir fırsat" dedi. Fuara yurtdışından katılanlar arasında Çin, Almanya, Hollanda, Polonya, İtalya, Fransa, Hindistan ve Ürdün'den şirketler bulunuyor. Zirai ilaç şirketi Rainbow, fuara katılan Çinli katılımcılardan biri. Ürünleri arasında herbisitler, böcek ilacı, mantar ilacı, biyo-pestisitler ve bitki büyüme düzenleyicileri bulunan şirket, dünya çapında 80'den fazla ülkede varlık gösteriyor. Fuarı şirketi ve ürünlerini bölgede tanıtmak için iyi bir fırsat olarak gören Rainbow'un Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesi Genel Müdürü Zhang Kailin, Çin ile Mısır arasındaki değerli ilişkilerin, geçen yıl Mısır'da ofisini yeni açan şirkete "büyük destek" sağladığını söyledi. Zhang Xinhua'ya, "Mısır halkı çok cana yakın. Ajansları ve çiftlikleri ziyaret ettik ve tanıştığımız tüm insanlarla dostane görüşmeler yaptık. Çin ile Mısır arasındaki iyi ilişkiler, burada iş yapmak için bize büyük destek verecek" dedi. Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı Dış Ticaret Ofisi Başkanı Jacek Grad, fuarın "Mısır'daki potansiyel ortaklarla tanışmak ve tarım sektöründeki ağlarını büyütmek için en iyi platformu" sunduğunu söyledi ve Mısırlılar arasında Polonya tarım teknolojilerine artan bir ilgi olduğunu belirtti. Fuara gelen ziyaretçiler arasında tarım üreticileri, iş insanları, danışmanlar, mühendisler, araştırmacılar, öğrenciler ve çiftçiler bulunuyor. Organizatör Khafagy, bu yıl yaklaşık 25.000 ziyaretçi beklediklerini söyledi.