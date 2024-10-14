Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
Mısır'ın Süveyş vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süveyş'in Ayn es-Suhna bölgesinde bir yolcu otobüsünün devrildiği belirtildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 25 kişinin Süveyş Tıp Merkezine nakledildiği aktarıldı. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yardımcısı Muhammed et-Tayyib'i kazayla ilgili gelişmeleri takip etmesi için görevlendirdiği kaydedildi.