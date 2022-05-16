Mısır'da buğday hasadı başladı - Haberler

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Mısır'da buğday hasadı başladı

AA - Adam Abdullftah - Güncel
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Ekinlerin patoz aracıyla sap ve kabuğundan ayrılması FEYYUM - Mısır'ın Feyyum kentindeki çiftçiler buğday hasadına başladı.

Ekinlerin patoz aracıyla sap ve kabuğundan ayrılması FEYYUM - Mısır'ın Feyyum kentindeki çiftçiler buğday hasadına başladı. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır'ı olumsuz etkiledi. Mısırlı çiftçiler, ülkedeki buğday açığını kapatmak amacıyla yerel buğday üretimini arttırmaya çalışıyor.

AA / Adam Abdullftah - Güncel

Buğday, Mısır, Güncel, Haberler

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