ICE memurlarının öldürdüğü Pretti'nin, ajanlar tarafından 13 Ocak'ta tartaklandığı görüntüler ortaya çıktı

ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince öldürülen Alex Jeffrey Pretti'nin 13 Ocak'taki protestolar sırasında güvenlik güçlerinin aracına tekme atması üzerine yere yatırıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde göçmenlere yönelik operasyon sırasında öldürülen ikinci ABD vatandaşı Alex Jeffrey Pretti hakkında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Görüntülere göre Pretti, 13 Ocak'ta federal birimlerin bindiği aracın sağ arka farını iki kere tekmeleyerek kırdı. Federal güçlerce yüzüstü yere yatırılan Pretti ile polis arasında arbede çıktı.

Bunun üzerine federal ekiplerin elinden kurtulan Pretti'nin, silah bulundurduğu ancak doğrultmadığı da görüntülere yansıdı.

Associated Press (AP) ajansına konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir görgü tanığı, görüntülerdeki kişinin Pretti olduğunu doğruladı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.