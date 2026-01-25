Albüm: ABD'nin Minneapolis Kentinde Polis Kurşunuyla Ölen Kişi İçin Protesto Düzenlendi
Minnesota'nın Minneapolis kentinde federal ajanlar tarafından bir kişinin vurularak hayatını kaybetmesi olayı, şehirdeki üçüncü silahlı çatışma olarak kaydedildi.
MİNNEAPOLİS, 25 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kenti Minneapolis'te cumartesi sabahı bir kişi federal ajanlar tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olay, bu ay kentte federal kolluk kuvvetlerinin karıştığı üçüncü silahlı çatışma olarak kayda geçti.
Kaynak: Xinhua / Güncel