Miniklere tohumdan fide yetiştirme eğitimi verildi

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü, tohumdan fide yetiştirme eğitimi kapsamında 50 minik öğrenciye eğitim verdi.

Belediye Meclis kararıyla 2022 yılını 'Ekoloji Yılı' olarak kabul eden Büyükçekmece Belediyesi, organik tarım, ata tohumları ile üretime teşvik, kent bostanları, tıbbi ve aromatik bitki üretimi gibi konularda hem eğitim veriyor hem de uygulamalı tarım üretimi yapıyor.

SEVGİ İLE EKİLEN TOHUMLAR SABIR İLE FİLİZLENECEK

Büyükçekmece'de yaşayan minik öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk etkinlikte miniklere tarımın önemi anlatılarak, uygulamalı tohum ekimi yaptırıldı. Cenk Barer'in öncülüğünde gerçekleşen eğitime katılan geleceğimizin teminatı olan çocuklara, minik elleriyle ve sevgiyle toprağa emanet ettikleri tohumların sabırla filizleneceği anlatıldı.