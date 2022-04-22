Kırıkkale'de öğrenciler sebze ve meyve tohumlarını toprakla buluşturdu

Kırıkkale'de ilkokul ve anasınıfı öğrencileri, "Obaköy Çocuk Tarım Akademisi"nde tohumları toprakla buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan program kapsamında öğrenciler dönüşümlü olarak tarım akademisindeki etkinliklere katılmaya başladı.

Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu tarafından hazırlanan eTwinning Projesi kapsamında ilkokul ve anasınıfı öğrencileri, toprak bilincini ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla Çocuk Tarım Akademisi'ne götürüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince verilen kısa eğitimin ardından öğrenciler, dikim alanlarına çapa yaptıktan sonra sebze ve meyve tohumlarını toprakla buluşturdu.

Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, öğrencilerin küçük yaşlarda toprak ve çevre bilinciyle tanıştırılması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerle güzel havada doğada bir araya geldiklerini aktaran Telefoncu, "Amacımız, çocuklara tarımı sevdirerek öğretmek. Toprağı, bitkiyi ve doğayı tanıtmak ve çocuklardaki çevreyi, yeşili koruma bilincini daha da geliştirmek istiyoruz. Ayrıca sofraya gelen gıdaların üretim aşamaları konusunda da çocuklara bilgi vermek istedik." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da katıldı.