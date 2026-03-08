Haberler

Durak görevlisi, minibüs şoförünü darbetti

Durak görevlisi, minibüs şoförünü darbetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir minibüs durağında görevli kişi ile minibüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Görevli, şoförü yere yatırıp darbetti. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde minibüs durağında görevli kişi, tartıştığı minibüs şoförünü yere yatırıp darbetti. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezindeki bir minibüs durağında meydana geldi. Durakta görevli kişi ile minibüs şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine durak görevlisi, şoförü yere yatırıp yumrukladı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son buldu. Darbedilen şoför, aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

Savaşta gerilim tırmanırken bu görüntü yeniden gündem oldu
Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet

Yine kazandı! 3 maçtır gol de yemiyor, puan da kaybetmiyorlar